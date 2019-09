100 brennende Strohballen sorgten für Großeinsatz

100 Ballen standen in Vollbrand. Bild: RKNO/Purkhauser

In Aderklaa (Bez. Gänserdorf) geriet in der Nacht auf Sonntag ein Strohballenlager in Brand, sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag begann aus bislang unbekannter Ursache ein Strohballenlager in Aderklaa zu brennen. Insgesamt waren rund 100 Ballen betroffen, vier Feuerwehren rückten zum Löschen aus.



Weil sich schnell starker Rauch entwickelte mussten die Florianis unter Atemschutz löschen. Die Löscharbeiten dauerten rund fünf Stunden, wurden vom Roten Kreuz betreut – verletzt wurde beim Brand niemand.