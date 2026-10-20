i Die Besitzerin ahnte nicht, wie wertvoll ihr geerbter Schmuck war ZDF "Bares für Rares" Dreifacher Preis! 100 Jahre alter Schmuck räumt ab Bei "Bares für Rares" sorgte ein antikes Schmuckset aus der Schweiz für Staunen: Ein Paar erhielt statt 500 Euro satte 1.500 Euro. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Freude bei Monika und Kurt aus der Schweiz: Das Paar brachte in die beliebte ZDF-Trödelshow ein Schmuckset, das Monika von ihrer Familie geerbt hatte. Der Überlieferung nach gehörte der Schmuck einst ihrer Urgroßmutter.

Monika nannte einen bescheidenen Wunschpreis von 400 bis 500 Euro. Doch dann kam die große Überraschung: Allein der Goldankaufswert lag laut Expertise bei rund 600 Euro.

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Expertise sorgt für Staunen

Die Expertin schätzte die antiken Stücke auf rund 1.500 Euro – das Dreifache des erhofften Preises. Der Schmuck stammt aus den 1920er-Jahren und besteht aus 750er- sowie 585er-Gold und Platin mit rund drei Karat Saphiren und zwei Karat Diamanten.

Schmuck mit Diamanten, Saphiren und Platin erzielt dreifachen Wunschpreis. ZDF

Im Händlerraum von Moderator Horst Lichter begann das Bieten bei 800 Euro. Die antiken Ohrringe und die Brosche weckten großes Interesse und lösten einen lebhaften Bieterwettstreit aus.

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Happy End für das Schweizer Paar

Am Ende fiel das Höchstgebot bei exakt 1.500 Euro – also genau beim Schätzpreis. Das Schweizer Paar nahm das Angebot an und zeigte sich überglücklich. Damit hatte sich der ursprünglich erhoffte Erlös tatsächlich verdreifacht.