100-Jährige wegen "Exhibitionismus" verhaftet

Zum 100. Geburtstag wünschte sich Ruth Bryant etwas ganz Besonderes: Die Amerikanerin wollte unbedingt von der Polizei festgenommen werden.

In Handschellen abgeführt

"Ich bin endlich im Gefängnis!"

Einen Bungee-Sprung? Eine Rallycross-Spritzfahrt? Ein "Arschgeweih"-Tattoo? Nein! Ruth Bryant hatte einen ganz besonderen Wunsch zu ihrem 100. Geburtstag: Sie wolle einmal die Aufregung einer Festnahme erleben - und ihr Wunsch wurde erhört.Mitten im Mittagessen im Altersheim erschienen auf einmal zwei Polizisten, die sie wegen "Exhibitionismus" festnahmen.Unter den Augen der anderen Heimbewohner wurde die angebliche Kriminelle in Handschellen abgeführt, berichtet die "Courier Times". Danach sei sie ins Polizeiauto gesetzt und mit Blaulicht ins Gefängnis von Person County (North Carolina) gebracht worden.Als Bryant dort versuchte, sich mühevoll aus dem Polizeiauto zu hieven, hatte sie einen Rat an die Polizisten parat: Diese sollten sich "um die Verbrecher, die solche schlechten Sitze bauen" kümmern. "Die müsst Ihr festnehmen!"Im Gefängnis wurde die Jubilarin wie alle Neuankömmlinge fotografiert und für wenige Minuten in eine Zelle gesperrt. "Ich bin jetzt im Gefängnis! Ich bin endlich da!", rief sie freudig.Als Souvenir durfte sie ihr Fahndungsfoto im Verbrecher-Look und ein orangefarbenes Hemd mit der Aufschrift "Person County Jail" mit nach Hause nehmen.