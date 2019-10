100 VIP-Packages zur S-Budget-Party zu gewinnen

"Heute" verlost 100 VIP-Packages für die S-Budget-Party - Semester Opening am Freitag, den 19. Oktober 19, 22 Uhr, in der MENSA der neuen WU!

~ Zwei Eintrittskarten~ Zwei Sonnenbrillen~ Zwei Welcome ShotAm Freitag, 19. Oktober, steigt in der Mensa der neuen Wirtschaftsuni am Welthandelsplatz im Prater erneut die S-Budget-Party.Die DJs Rudy MC, 2:Tages:Bart, DJ One, Coverrun, Joaquin Phunk und die Bloggerin Anna Chiara sorgen mit ihren heißen Beats für eine ausgelassene Party-Stimmung, der Start ist um 22 Uhr. Ein besonderes Highlight: Alle Soft-Drinks gratis und gratis Eintritt bis 23:00 Uhr!