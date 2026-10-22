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Unglaublicher Kraftakt! Zarrella erreicht Italien
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Emotionale Reise

1.000-km-Lauf! Zarrella schafft es nach Italien

Influencer Stefano Zarrella läuft von Deutschland nach Rom. Jetzt hat er die Grenze zu Italien erreicht – trotz starker Knieschmerzen.
Von Heute Entertainment
22.10.2026, 09:10
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Food-Influencer Stefano Zarrella, der Bruder von TV-Star Giovanni Zarrella, hat sich eine besondere Herausforderung gestellt: Rund 1.000 Kilometer will er von seinem Geburtsort Hechingen bis in die italienische Hauptstadt Rom laufen.

Am 11. Oktober startete er sein Projekt "Run to Rome". Nun hat er einen wichtigen Meilenstein erreicht: die Grenze zu Italien. Von der Gemeinde Tirano aus fehlen ihm noch etwa 514 Kilometer Luftlinie bis nach Rom.

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Nach Angaben von bunte.de blieben die bisherigen Kilometer allerdings nicht ohne Folgen. Zarrella kämpft mit erheblichen Knieproblemen. "So nervig, wenn der Kopf will, aber der Körper dich bremst", schrieb er auf Instagram.

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Für den guten Zweck

Zeitweise kann er wegen der Schmerzen nur humpelnd und im Schritttempo weiterlaufen. Dennoch gibt der 35-Jährige nicht auf und postet kurz darauf stolz ein Foto vom Grenzübergang nach Italien.

Mit seiner Challenge will Zarrella nicht nur seine eigenen Grenzen austesten, sondern auch Gutes tun: Der Lauf findet zugunsten des RTL-Spendenmarathons statt. Die Spenden kommen Kinderhilfsprojekten zugute. Die Ankunft in Rom ist für Anfang November geplant.

red, 22.10.2026, 09:10
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