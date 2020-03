Ticket im Zug: 105 € Strafe und 30 € Erlagschein

Doppelt bitter endete eine Autopanne für Simon S. (34): Er brachte den Wagen in eine Werkstatt in Aspang, holte ihn Tage später wieder ab, fuhr mit dem Zug, kaufte das Ticket im Waggon - zu spät ...

Ärger und Kosten für Simon S.: In Aspang (Neunkirchen) blieb sein Auto liegen, er ließ den Wagen in die nächste Werkstatt schleppen, fuhr per Zug weiter.Fünf Tage später holte der 34-Jährige seinen Wagen ab, fuhr mit der Bahn. „In Wr. Neustadt fragte ich einen ÖBB-Mitarbeiter, der mir sagte, ich könne das Ticket direkt im Automaten im hinteren Zugteil kaufen."Der gebürtige Wiener stieg ein, kaufte im hinteren Teil des Zuges eine Fahrkarte, während des Kaufvorganges kam die Schaffnerin: „Zu spät!" Folge: 105 € plus 30 € Erlagscheingebühr. Viele Fahrgäste, die eben auch erst ihr Ticket gekauft hatten, blickten laut Simon S. ungläubig. Simon S. schreib der ÖBB.Christopher Seif (ÖBB) dazu: „Gültige Ticket vor Fahrantritt: das gilt für alle Züge. Somit ist die Fahrgeldnachforderung gerechtfertigt. Und die Aussage, dass ein ÖBB-Mitarbeiter den Kauf im Zug empfohlen hätte, können wir nicht nachvollziehen. Dort fragte er angeblich einen an ÖBB-Jacke und -Rucksack erkennbaren Mitarbeiter. Wer das war, kann man nicht sagen. Ein Triebwagenfahrer, Service-Mitarbeiter, Sicherheits-Mitarbeiter oder Cleaning-Personal? Und: Wir haben einen ausgezeichneten Onlinevertrieb."