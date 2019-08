12-Jährige geschwängert: Bedingte Haft für Teenager

Bild: Kein Anbieter/Fritz Schaler

Ein 16-Jähriger hatte sich in eine 12-Jährige verliebt, das Pärchen hatte einvernehmlich Sex. Jetzt musste der mittlerweile 17-Jährige auf die Anklagebank.

Wegen des Verbrechens des schweren sexuellen Missbrauches (Anm.: Strafrahmen bei Erwachsenen bis zu 15 Jahre Haft, bei Jugendlichen bis zu 7 1/2 Jahre Haft) musste ein 17-Jähriger am Montag zum bereits zweiten Mal auf der Anklagebank in Korneuburg Platz nehmen.



Der gebürtige Wiener und jetzt in Niederösterreich wohnhafte Teenager hatte nach der Schule eine Lehre begonnen, diese aber nach rund einem Jahr abgebrochen. Im Herbst 2018 lernte der damals 16-Jährige die erst 12-Jährige kennen und lieben. Bis zum Jänner 2019 hatte das Pärchen mehrmals Geschlechtsverkehr, das Mädchen wurde schwanger. Das Kind wurde im Ausland abgetrieben.



Ob der Angeklagte auch der Vater des Nasciturus (Anm.: das bereits gezeugte, aber noch ungeborene Kind, welches bereits Rechte, aber noch keine Pflichten hat) gewesen ist, konnte der angeklagte Teenager beim ersten Prozesstag im Juni nicht sagen. Ein Gutachten wurde eingeholt und bestätigte: Das Mädchen war schwanger vom Angeklagten.



Richter Franz Furtner urteilte in diesem heiklen Prozess mit Augenmaß: sechs Monate bedingte Haft für den 17-Jährigen (nicht rechtskräftig). (Lie)