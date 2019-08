Jede dritte Firma setzt auf den 12-Stunden-Tag

Arbeitszeiten werden flexibler: Bereits 30 Prozent der Unternehmen nutzen den 12-Stunden-Tag.

Wie eine Umfrage von Deloitte Österreich, der Universität Wien und der Universität Graz nun ergab, ist der 12-Stunden-Arbeitstag in jeder dritten Firma bereits Realität. Nicht nur die Arbeitszeiten werden immer flexibler, auch die Heimarbeit nimmt stark zu.In der Studie wurden österreichweit 214 Führungskräfte und Personalchefs befragt. Kernarbeitszeiten verlieren demnach an Bedeutung. Nur mehr die Hälfte der Unternehmen setzt auf Gleitzeit mit Kernzeit."Bereits bei einem Viertel der Unternehmen arbeitet die Mehrheit der Mitarbeiter ohne Kernzeiten", erklärte Barbara Kellner, Managerin bei Deloitte Österreich.Auch die tägliche Nutzung von "Home Office" steigt an. Laut Befragung hat sich die Heimarbeit in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. (red)