120 Feuerwehrleute bei Großbrand auf Bauernhof

Am Samstag brach in Neuhofen auf der Ybbs (Bezirk Amstetten) ein Großbrand aus. Sechs Feuerwehr standen, und stehen teilweise immer noch, seit Stunden im Einsatz.

Kurz vor 12 Uhr brach am Donnerstag in Neuhofen an der Ybbs Feuer in einem Nebengebäude eines Bauernhofs aus. Binnen wenigen Minuten stand es in Vollbrand, die Rauchsäule war sogar noch in 10 Kilometer Entfernung zu sehen. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein.Sofort wurde die Alarmstufe B3 ausgelöst und sechs Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften zum Brandseinsatz alarmiert. Zahlreiche Atemschutztrupps standen im Löscheinsatz, auch ein Großtanklöschfahrzeug und ein Hubsteiger von der FF Amstetten unterstützten die Brandbekämpfung.Der Brand konnte am Nachmittag unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Nachtstunden andauern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.