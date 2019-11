120 Schoko-Nikoläuse aus Kindergarten gestohlen

Wer macht denn sowas? Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz wurden 120 Schoko-Nikoläuse aus einer Kindertagesstätte gestohlen.

Der Vorfall dürfte sich am Wochenende ereignet haben. Wie die Polizei in Mainz am Dienstag mitteilte, wurden in der Kita "Löwenzahn" in Nieder-Olm zwei Fenster aufgehebelt.Die Unbekannten stahlen demnach Wertgegenstände, Bargeld und 120 Schoko-Nikoläuse aus einem Stahlkasten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise auf die Täter gab es bislang nicht.Ob die Kinder nun Ersatz für den 6. Dezember bekommen, konnte stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte nicht beantworten.Bereits am 30. September waren in der städtischen Kindertagesstätte "Sternschnuppe" Wertgegenstände verschwunden.