13-Jährige bei Unfall aus Traktor geschleudert

Schwerer Unfall in Langmannersdorf: Ein 39-Jähriger und seine Tochter wurden bei einem Absturz mit dem Traktor verletzt.

Schwerer Traktorunfall am Wochenende in Niederösterreich: Am Samstag gegen 16 Uhr war ein 39-jähriger Landwirt mit einem Traktor samt Frontlader damit beschäftigt, einen Maisacker in Langmannersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) zu häckseln. Ebenfalls in der Zugmaschine saß seine 13-jährige Tochter.Aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte der Traktor am Ende des Ackers eine Böschung hinab, nach rund zwölf Metern verkeilte sich die Schaufel – die 13-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.Ein Nachbar setzte die Rettungskette in Gang, die Tochter und der ebenfalls verletzte 39-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Pölten gebracht.