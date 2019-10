13 Kilo Heroin in Zug nach Österreich sichergestellt

Die slowenische Polizei stellte an der Grenze zu Kroatien 13 Kilo Heroin in einem Zug sicher. Dieser hatte als Zielland Österreich.

Der slowenischen Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. In einem Zugabteil konnte sie im Rahmen einer Grenzkontrolle 13 Kilogramm Heroin sicherstellen. Dieses befand sich in einem Seesack, welcher im Abteil des Zugpersonals gelagert war. Die Polizei nahm einen 35-jährigen Schaffner aus Serbien fest.Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Suchtgifts wird auf rund 1,3 Millionen Euro geschätzt. Der Verdächtige sei vermutlich Mitglied einer kriminellen Vereinigung, hieß es. Die Drogen waren in 26 Päckchen zu je einem halben Kilo verpackt. Der Zug, der in der Türkei startete hatte Österreich als Zielland.Für welchen Zielort die Drogen bestimmt waren, ist nicht bekannt. In den vergangenen 15 Jahren wurden in dem von der Polizeiverwaltung von Novo Mesto abgedeckten Gebiet insgesamt 900 Kilogramm an illegalen Drogen beschlagnahmt.