130 Tonnen Ausrüstung aus China landen in Wien

Zwei AUA-Maschinen mit 130 Tonnen medizinischer Schutzausrüstung aus China landen demnächst in Wien-Schwechat.

Österreich erwartet eine Lieferung von Schutzausrüstung aus China. Zwei AUA-Frachtmaschinen sollen insgesamt 130 Tonnen an Schutzkleidung und medizinischen Versorgungsgütern einfliegen.Einen diesbezüglichen Bericht von "krone.at" bestätigten heimische Behörden am Samstag. Ob die AUA-Maschinen, wie kolportiert, bereits Sonntagfrüh in Wien landen werden, war aber unklar. "Es kann auch Anfang kommender Woche erst soweit sein", hieß es auf Anfrage der APA.Ein Großteil der Lieferung soll wohl nach Tirol, wo bereits über 560 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wie Landeshauptmann Günther Platter am Samstag mitteilte, habe das Land zwei Millionen Schutzmasken und 70.000 Schutzanzüge bestellt.Die erste Lieferung mit 600.000 Masken soll am Montag eintreffen, weitere 1,4 Millionen Stück würden kommende Woche geliefert. Auch die Schutzanzüge sollen im Laufe der Woche ankommen. Südtirol, das derzeit von der italienischen Versorgung mit Schutzkleidung weitgehend abgeschnitten ist, soll ebenfalls Nachschub erhalten.