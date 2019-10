14-jähriger Dealer am Praterstern festgenommen

Der Polizei gelang ein Schlag gegen Drogenszene am Praterstern.

Polizisten nahmen am Samstag gleich zwei mutmaßliche Dealer am Praterstern fest. Einer davon ist erst 14 Jahre alt. Auch "Kunden" wurden angezeigt.

Eine Zivilstreife der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bemerkte am Samstag gegen 17.30 Uhr bei einem Fußballkäfig am Praterstern die Übergabe von Cannabis durch einen Suchtgift-Verkäufer.Der Beschuldigte, ein erst 14 Jahre alter Afghane, wurde daraufhin festgenommen. Auch zwei Abnehmer wurden angezeigt. Kurze Zeit später gelang die Festnahme eines zweiten mutmaßlichen Suchtmittelhändlers, eines 22-jährigen Afghanen, nach erfolgtem Verkauf von Marihuana.Es wurde bei ihm Cannabis in Straßenverkaufsmengen sichergestellt.