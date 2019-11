Bub (14 Monate) stürzte aus Fenster fünf Meter ab

Riesenschock für ein Paar aus dem Bezirk Vöcklabruck. Ihr erst 14 Monate alter Bub öffnete sich offenbar selbst das Fenster und stürzte fünf Meter in die Tiefe.

Mit Nachbar Richtung Spital

Kurz nach elf Uhr Dienstagvormittag kehrten die Eltern (33, 26) von einem gemeinsamen Einkauf in ihre Wohnung zurück. Sie setzten den Buben zum Spielen auf den Teppichboden im Schlafzimmer, gingen anschließend in die Küche, um die Lebensmittel einzuräumen.Nach wenigen Minuten wunderten sich die Eltern, warum es so ruhig war.Als der Vater nachschauen ging, war von seinem Sohn keine Spur. Nur Augenblicke danach folgte der riesige Schock. Das Fenster stand offen. Der Bub lag in mehr als fünf Metern Tiefe vor dem Haus am Boden.Das Kleinkind dürfte über ein vor dem Fenster stehendes Bett auf das Fensterbrett geklettert, den Griff des geschlossenen Flügels geöffnet und hinunter gestürzt sein.Der Vater rannte sofort zu seinem Buben, schrie laut um Hilfe. Ein Nachbar fuhr die beiden dann mit dem Auto in Richtung Salzkammergut-Klinikum nach Vöcklabruck.Auf dem Weg dorthin kam ihnen ein Rettungsauto entgegen. Die Besatzung alarmierte den Notarzt. Danach ging es dann weiter ins Spital.Mit schwersten Kopfverletzungen wurde der kleine Bub in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Noch am Nachmittag flog ein Rettungshubschrauber das Kleinkind ins Keplerklinikum nach Linz.