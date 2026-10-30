14 smarte Ideen für dein altes Handy

Statistiken zeigen: In vielen Haushalten liegen Millionen alter Handys ungenutzt herum. Dabei kann man aus den vermeintlich veralteten Geräten noch viel herausholen. Bevor du dein Smartphone weiterverwenden kannst, solltest du es zurücksetzen und nur die Apps installieren, die du wirklich brauchst.
Wichtig: Bekommt dein altes Handy keine Sicherheitsupdates mehr, sollte es nicht mehr ungeschützt im Internet hängen. Als Musikplayer oder E-Book-Reader ist das weniger kritisch, als Überwachungskamera schon eher.
Wie inside digital berichtet, gibt es zahlreiche kreative Verwendungsmöglichkeiten. Hier die 14 besten Tipps:
1. Navi-Ersatz: In der Handyhalterung im Auto kann dein altes Handy das Navi ersetzen. Es bleibt einfach dauerhaft in der Halterung - kein lästiges Ein- und Ausstecken mehr.
2. Festnetztelefon: Telefonierst du im Homeoffice immer mit deinem Privathandy? Nimm das alte Handy mit einer eigenen Prepaid-SIM und nutze es als Arbeitstelefon.
3. Fahrtenbuch: Manche müssen für den Dienstwagen ein Fahrtenbuch führen. Das alte Smartphone kann das automatisch erledigen - es bleibt einfach im Auto liegen.
4. Mobiler WLAN-Hotspot: Unterwegs brauchen mehrere Geräte Internet? Das alte Handy kann als mobiler Router dienen.
5. Babyphone: Über WhatsApp oder eine spezielle App baust du eine Ton- oder Videoverbindung auf. So hast du dein Kind im Blick, auch wenn du bei den Nachbarn bist - weiter als ein normales Babyphone reicht.
6. Kinderhandy: Wenn dein Kind reif fürs erste Handy ist, muss es kein brandneues sein. Mit Google Family Link oder der Bildschirmzeit am iPhone machst du es kindertauglich.
7. Digitaler Bilderrahmen: Vor allem ein Tablet, aber auch ein Smartphone mit großem Display zeigt deine Lieblingsfotos als Diashow.
8. Alarmanlage: Per App schickt dir das alte Handy eine Nachricht, sobald die Kamera eine Bewegung erfasst. Manche Apps schicken gleich ein Foto mit.
9. MP3-Player: Beim Joggen oder im Fitnessstudio muss nicht dein teures Haupthandy schwitzen. Das alte Gerät wird zum Musikplayer.
10. E-Book-Reader: Im Urlaub willst du Bücher lesen, aber nichts schleppen? Diverse Lese-Apps verwandeln dein altes Smartphone in einen E-Reader.
11. Universalfernbedienung: Einige Smartphones haben noch einen Infrarot-Sender und können Fernseher oder andere Geräte steuern.
12. Zweithandy für Kontakte: Ob du etwas online verkaufst oder eine Wohnung suchst - mit einer eigenen Nummer auf dem alten Handy trennst du Privates von Anzeigen.
13. Spenden: Funktioniert das Handy noch, kannst du es einer gemeinnützigen Organisation geben. So tust du etwas Gutes und die Ressourcen werden weiter genutzt.
14. Richtig entsorgen: In den Hausmüll gehört ein altes Handy nicht. Bring es zum Wertstoffhof oder in den Supermarkt - seit 2022 müssen große Märkte Elektrogeräte annehmen. In den Geräten stecken wertvolle Rohstoffe und ein Akku, der im Müllwagen in Brand geraten kann.