15 illegale China-Küchen flogen bereits auf

Polizei und die Gruppe Sofortmaßnahmen klopften nun in der Karmarschgasse 53 (Favoriten) an. Verdacht auf die 16. illegale "China-Küche" heuer! Diesmal kamen sie zu spät, der Koch war schon weg.

Verdächtige Lebensmittellieferungen

Illegal produzierte Lebensmittel

Große Aufregung bei den Bewohnern der Karmarschgasse 53: Am Donnerstag um 7 Uhr marschierten Beamte der Gruppe Sofortmaßnahmen in Begleitung mehrerer Polizisten ins Haus.Sie klopften an alle Türen, durchsuchten die Wohnungen. Grund: Die Mietervereinigung des Hauses hatte Alarm geschlagen, weil über einen längeren Zeitraum große Lebensmittellieferungen in Kleintransportern stattgefunden hatten.Verdacht: In einer der Wohnungen werde im Auftrag der "Wan-Tan-Mafi" illegal im großen Stil gekocht. Diesmal waren die Beamten leider einen Tick zu spät dran. Die Küche war seit etwa zwei Wochen kalt."Wir gehen jedem Hinweis nach. Auch wenn wir in diesem Fall nichts vorfinden konnten, so sind durch unsere Kontrollen heuer bereits 15 illegale Produktionsstätten aufgeflogen", so Sofortmaßnahmen-Chef Walter Hillerer.Mehrere hundert Kilo illegal produzierte Lebensmittel – Teigtaschen, Nudeln, etc. – wurden von Marktamt und der MA 48 entsorgt. "Die Hygienezustände sind meist katastrophal, die Produkte könnten ein Gesundheitsrisiko für die Konsumenten darstellen", erklärt Hillerer – na Mahlzeit!