15 Jahre in Psychiatrie: Aus Sohn wurde Wrack

Margarete M. klagt an: aus Sohn wurde ein Wrack. Bild: Kein Anbieter/Denise Auer

Markus kam mit einer Angststörung ins Otto-Wagner-Spital. Daraus wurde paranoide Schizophrenie mit aggressiven Schüben. Nun versucht seine Mutter alles, um ihren Sohn aus der Psychiatrie zu befreien.