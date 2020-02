15-Jährige wird seit Tagen in Mödling vermisst

Seit vergangenem Mittwoch ist die 15-Jährige Aneta M. ("Anni") aus Brunn am Gebirge abgängig. Die Suche nach der Jugendlichen verläuft fieberhaft.

Zuletzt in Wien gesehen

Seit Mittwoch, 19. Februar 2020, ist die 15-jährige Aneta M. spurlos verschwunden. Zuletzt wurde die Jugendliche am Mittwochnachmittag am Bahnhof Wien-Meidling gesehen.Das Mädchen stammt aus Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling.Sie verließ am Morgen wie gewöhnlich das Haus und besuchte die Schule in Baden. Um die Mittagszeit schickte sie ihrer Mutter eine Kurznachricht, sie wolle bei einer Freundin übernachten und werde daher nicht nach Hause kommen.Bekannte des Mädchens gaben an, sie zuletzt gegen 16 Uhr am Meidlinger Bahnhof gesehen zu haben. Seither fehlt von dem Teenager jede Spur. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.Die Vermisste hat lange, schwarze Haare, ist 1,60 Meter groß. Zuletzt trug sie blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Außerdem trug sie schwarz-weiße Sneaker.Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge unter der Nummer 059133 333 2100 erbeten.