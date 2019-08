15-jähriger Schüler wurde täglich verprügelt

Prozess am Gericht in der Josefstadt. Bild: Kein Anbieter/Denise Auer

Der hilflose Schüler wurde in einem Polytechnikum in der Brigittenau monatelang von drei Mitschülern gequält. Gestern stand der Rädelsführer vor Gericht.