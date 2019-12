15-Jähriger sticht Knecht Ruprecht (17) nieder

Beim Nikolo-Umzug in der Schweiz ist ein Teenager mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei hat einen 15-Jährigen festgenommen.

Bei einem Nikolo-Umzug in Rickenbach (Kanton Luzern) am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen."Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung wurde einem 17-jährigen Schweizer, welcher als 'Schmutzli' (schweiz. Knecht Ruprecht, Anm.) unterwegs war, eine Schnittverletzung am Rücken zugefügt", heißt es seitens der Polizei. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.Der mutmaßliche Täter, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Albanien, wurde vor Ort festgenommen. Die Polizei stellte auch die Tatwaffe sicher: Dabei handelt es sich um ein aufklappbares Taschenmesser.Der 15-Jährige hat die Tat zugegeben. Er wurde nach der Einvernahme am Sonntag wieder entlassen. Die Untersuchung führt die Staatswanaltschaft Luzern. Bei der Samichlaus-Gesellschaft Rickenbach wollte am Sonntag niemand zum Vorfall Auskunft geben.