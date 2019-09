15- und 12-Jähriger liefern sich "Hatzerl" mit Polizei

Der 15-Jährige flüchtete in Feldkirch (Vorarlberg) mit einem gestohlenen Moped vor einer Polizeikontrolle. Am Sozius saß sein 12-jähriger Freund.

Der 15-jähriger Jugendliche flüchtete am Mittwochabend um 18:40 Uhr in Feldkirch mit einem gestohlenen Moped vor einer Polizeikontrolle und raste mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Torkelgasse in Richtung Ringstraße. Auf dem Sozius führte er einen 12-jährigen Jungen mit sich.In der Ringstraße lenkte der 15-Jährige das Moped in eine Hauseinfahrt, sprang vom Moped ab und flüchtete zu Fuß. Das Moped kippte in der Folge um und verletzte den 12-Jährigen leicht am linken Bein. Sachschaden am Moped oder der Hauseinfahrt entstand dabei nicht.Der Flüchtende konnte kurze Zeit später in der Sebastianstraße von einer zivilen Polizeistreife angehalten werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.