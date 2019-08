150 Premierentickets für "ES Kapitel 2" gewinnen

"Heute" und Cineplexx verlosen 150 Tickets für die Premiere von "ES Kapitel 2" am 4. September 2019 im Apollo (IMAX) Wien.

ES Kapitel 2

Knapp dreißig Jahre sind vergangen, seit der Losers' Club den mörderischen Clown Pennywise (Bill Skarsgård) zur Strecke brachte. Das totgeglaubte Monster hat jedoch nur Winterschlaf gehalten und seine Wunden geleckt. Nun kehrt es in die Kleinstadt Derry zrück, um sich erneut an Kinderseelen satt zu fressen.Als sich die Todesfälle häufen, werden Bill Denbrough (James McAvoy), Bev (Jessica Chastain) und ihre Freunde mit der grausigen Vergangenheit konfrontiert. Gemeinsam erklären sie Pennywise ein weiteres Mal den Krieg, diesmal müssen sie dem Clown jedoch ohne ihre größte Waffe entgegentreten – ihrer kindlichen Fantasie."ES Kapitel 2" wird am Mittwoch, 4. September im IMAX-Saal des Apollo Wien gezeigt. "Heute" und Cineplexx verlosen 75 x 2 Tickets für die Vorstellung. Das Gewinnspiel ist bis 2. September 2019 (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.(lfd)