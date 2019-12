15x2 Karten für WIENBEETHOVEN2020 zu gewinnen

"Heute" verlost 15 x 2 Tickets zum Auftakt der Veranstaltungsreihe WIENBEETHOVEN2020 am 16. Dezember im Wiener Rathaus.

WIENBEETHOVEN2020Montag, 16. Dezember 2019, von 18:00 bis 23:00 UhrWiener Rathaus, FestsaalDer 1770 in Bonn geborene Komponist und Pianist kam mit 22 Jahren nach Wien, wo er bis zu seinem Tod 1827 lebte und arbeitete. Anlässlich seines 250. Geburtstags im Jahr 2020 finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich nicht nur auf seine Musik beschränken.Offizieller Auftakt von WIENBEETHOVEN2020 ist am 16. Dezember im Wiener Rathaus. Der Festakt beginnt um 18 Uhr und wird von Bürgermeister Michael Ludwig eröffnet und musikalisch von Studierenden der Universität für Musik und darstellende Kunst, von Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, dem ersten Wiener Gemeindebauchor und dem 29er Blech begleitet.Termine für das erste Halbjahr kannst Du in der Broschüre "WIENBEETHOVEN2020 - Veranstaltungen im ersten Halbjahr", kostenlos bestellen unter: