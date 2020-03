16-jährige Jugendliche stirbt am Coronavirus

In der nordfranzösischen Region Île-de-France ist eine 16-Jährige an den Folgen der Coronainfektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium mit

Es handle sich um das erste bekannte Opfer dieses Alters in Frankreich, hieß es am Donnerstagabend vom Ministerium. Es verfüge über keine Details zu allfälligen Vorerkrankungen des Mädchen, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon. Frankreich verzeichnet bislang fast 1.700 Corona-Tote, in 24 Stunden starben 365 Menschen wegen des Virus. Fast 30.000 Personen sind infiziert.Mehr als eine halbe Million Menschen weltweit haben sich inzwischen mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl veröffentlichte die Johns-Hopkins-Universität, nachdem in Italien die Zahlen wieder angestiegen sind. Insgesamt haben sich in Italien bis heute nachweislich 80.539 Menschen infiziert, das sind 6.153 mehr als am Mittwoch, wie der Zivilschutz mitteilte. 8.165 sind an dem Virus gestorben - so viele wie in keinem anderen Land.In Norditalien melden sich jedoch immer mehr Politiker und Behördenvertreter zu Wort, welche die offiziellen Infektions- und Todeszahlen für viel zu niedrig halten. So schilderten der Bürgermeister von Nembro bei Bergamo, Claudio Cancelli, und der Behördenmitarbeiter Luca Foresti in der Zeitung "Corriere della Sera", es gebe etwa in der Ortschaft Cernusco sul Naviglio sechs Mal mehr Corona-Tote als in der offiziellen Statistik verzeichnet.In Italien untersuchen Wissenschaftler zudem, ob das Coronavirus möglicherweise schon früher ausgebrochen ist. Im dritten Quartal 2019 habe es eine signifikant höhere Zahl von Grippeerkrankungen und Lungenentzündungen in der Lombardei gegeben, sagt der Epidemiologe Adriano Decarli an der Universität Mailand. Er spricht von Hunderten Fällen mehr als üblicherweise, teilweise seien Patienten gestorben. Besonders die Umgebung von Mailand und Lodi sei betroffen gewesen.