16-Jährige will Selfie machen, stürzt von Balkon

Unfall beim Selfie-Machen in Bad Ischl (OÖ): Eine 16-Jährige saß am Balkongeländer und stürzte aus dem ersten Stock.

Knapp fünf Meter in die Tiefe ist eine 16-Jährige in Bad Ischl (Bez. Gmunden) gestürzt, als sie ein Selfie machen wollte.Sie saß am Balkongeländer im ersten Stock des Mehrparteienhauses, wollte mit dem Handy Fotos von sich machen. Dabei verlor sie das Gleichgewicht.Die Teenagerin stürzte rückwärts nach unten – zum Glück auf eine Rasenfläche. Sie wurde dabei zwar verletzt, aber im Großen und Ganzen endete der Sturz glimpflich.Die Mädchen wurde vom Notarzt versorgt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Bad Ischl, so die Polizei.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook