07.04.2020 7:53 16-Jährige zündeten Desinfektionsspender an

Die beiden Jugendlichen wurden von Securtiy-Mitarbeitern gefasst. Bild: picturedesk.com/APA

Zwei Jugendliche hatten offenbar Langeweile und zündeten in einer Bahnhofs-Toilette in Tirol einen Desinfektionsspender an. Die beiden 16-Jährigen wurden angezeigt.