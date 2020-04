19.04.2020 11:07 16-Jähriger randaliert und verletzt Polizisten schwer

Ein einschreitender Beamter wurde beim abendlichen Einsatz verletzt. Bild: picturedesk.com/APA - Symbolbild

Die Polizei musste am Samstagabend in Wien-Favoriten einen 16-Jährigen festnehmen, der zuvor mit der Mutter in Streit geraten war und sich anschließend den Beamten widersetzen wollte.