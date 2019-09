16-Jähriger stirbt bei Motorrad-Unfall

Bild: picturedesk.com/APA

Der Teenager war mit seiner 125er-Maschine im Wienerwald unterwegs, als er plötzlich aus der Kurve rutschte.

Tragödie am Donnerstag zwischen Breitenfurt und Sulz im Wienerwald (Bezirk Mödling): Ein 16-Jähriger war mit seinem 125 Kubik-Motorrad (Anm.: Klasse A1, darf ab 16 gefahren werden) auf der L128 unterwegs, als er plötzlich aus der Kurve rutschte.



Der 16-Jährige stürzte, wurde über die Böschung in ein angrenzendes Waldstück katapultiert und blieb dort liegen.



Keine Augenzeugen



"Da es bei diesem Unfall leider keine Augenzeugen gab, wurde der verunfallte Lenker erst Stunden später von einem Traktorfahrer entdeckt", berichtet die Feuerwehr Sulz, die am Donnerstag gegen 17.30 Uhr alarmiert wurde.



Der Traktorfahrer schlug umgehend bei Rettung und Polizei Alarm, der Notarzt konnte dem jungen Burschen aber nicht mehr helfen. Er war zuvor noch vor Ort verstorben.



Die Feuerwehr übernahm indes die Bergung des Motorrads sowie im Anschluss gemeinsam mit der Bestattung die Bergung des jungen Wieners.