16-Jähriger stirbt bei Unfall mit Motorroller

In Opfikon bei Zürich kam es am späten Mittwochabend zu einem schlimmen Selbstunfall.

Zwei junge Männer krachten mit einem Motorroller gegen eine Verkehrsinsel. Ein 16-Jähriger ist tot, ein 19-Jähriger erlitt bei dem Crash schwerste Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Glattbrugg (Schweiz): Bei der Einmündung einer Straße kollidierten zwei junge Männer mit ihrem Moped mit der Mittelinsel und stürzten.Der 19-Jährige erlitt beim Unfall schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen. Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.Die genaue Unfallursache sowie von wem der Roller gelenkt wurde, ist zurzeit nicht geklärt und wird durch Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.Laut ersten Erkenntnissen haben die Benutzer den Motorroller am selben Abend zum Gebrauch entwendet. Die örtliche Polizei hofft durch einen öffentlichen Aufruf nun Zeugen des Unglücks zu finden.(red/20 Minuten)