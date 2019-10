16-Jähriger stürzte schwer: Schulball abgebrochen

Beim Schulball im Casino Baden stürzte ein 16-Jähriger vom Treppengeländer mehrere Meter in die Tiefe.

Drama in der Nacht auf Sonntag beim Schulball im Casino Baden: Ein 16-Jähriger wollte übers Treppengeländer rutschen, stürzte mehrere Meter ab.

Unfalldrama in der Nacht auf Sonntag beim Schulball zweier Gymnasien in Baden: Ein 16-Jähriger wollte gegen 1 Uhr in der Früh vom Obergeschoss ins Erdgeschoss übers Treppengeländer rutschen. Er verlor dabei aber das Gleichgewicht und stürzte laut "ORF NÖ" mehrere Meter ab.Der 16-Jährige aus dem Bezirk Mödling blieb schwer verletzt liegen und dürfte ein Polytrauma erlitten haben. Nach der Erstversorgung wurde der Bursche mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Wien-Meidling geflogen.Laut Exekutive soll keine Lebensgefahr bestehen, laut "ORF NÖ" wurde der Schulball nach dem Rettungseinsatz abgebrochen und vorzeitig beendet.