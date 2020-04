16 Virus-Tote in Österreich in den letzten 24 Stunden

Knapp 14.200 Personen sind in Österreich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Auch die Zahl der Toten ist in den letzten Stunden gestiegen.

Wie das Bundesministerium für Inneres am Dienstag mitteilte, gab es in Österreich bisher insgesamt 14.185 positive Testergebnisse. 384 Menschen sind mittlerweile an den Folgen des Virus verstorben.Am gestrigen Montag waren es zur gleichen Zeit noch 368 Virus-Tote gewesen. Somit sind innerhalb der letzten 24 Stunden 16 Personen im Land am Coronavirus verstorben.Derzeit befinden sich 1.002 Menschen aufgrund des Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 243 der Erkrankten liegen auf der Intensivstationen. 7.633 haben das Virus besiegt und sind wieder genesen.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums sind aktuell 6.168 Personen an Covid-19 erkrankt. Die meisten Infizierten gibt es derzeit (Stand 18.00 Uhr) in Wien, hier haben sich 1.427 mit dem Virus angesteckt.In Tirol leiden 1.211, in Niederösterreich 1.120, in der Steiermark 951, in Oberösterreich 578, in Salzburg 406, in Vorarlberg 213, in Kärnten 136 und im Burgenland 126 Menschen an Corona.