Vor 2 ' 17-Jähriger kam mit Unterarm in Kreissäge

Der Rettungshubschrauber Martin 3 brachte den schwerverletzten 17-Jährigen ins Linzer Kepler Klinikum. Bild: Kein Anbieter/Matthias Lauber

Bei Schneidarbeiten geriet ein 17-Jähriger in Adlwang (Bez. Steyr-Land) am Samstag mit dem Unterarm in eine Kreissäge. Er trennte ihn sich fast zur Gänze ab.