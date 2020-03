17-Jähriger bekam keine Strafe für Prügelvideo

Tatort in Weigelsdorf

Ein 17-Jähriger hatte am Sportplatz Ebreichsdorf (Baden) einen Burschen verprügelt, dabei gefilmt und den Clip online gestellt. Dafür musste der Teenager jetzt vor Gericht.

Für einige Sekunden zweifelhaften Ruhms musste jetzt ein 17-Jähriger in Wiener Neustadt auf die Anklagebank. Der Bursche hatte Ende Oktober 2019 einem Teenager am Sportzentrum Ebreichsdorf im Ortsteil Weigelsdorf (Bezirk Baden) einen Kopfstoß versetzt und ihm anschließend einige Schläge verpasst. Einen Teil des Angriffs soll der 17-Jährige gefilmt und auf Facebook gestellt haben. Zudem drohte er dem Opfer: "Gehst zur Polizei, schlage ich dich nochmal richtig zusammen."Durch einfühlsame und genaue Ermittlungsarbeit der örtlichen Exekutive konnte der Teenager jedoch ausgeforscht und vor Gericht gebracht werden. Gestern musste sich der Jugendliche wegen der versuchten schweren Körperverletzung und anderer Delikte verantworten.Dabei zeigte sich der Angeklagte reuig und geständig. Der 17-Jährige wurde unter Vorbehalt einer Strafe schuldig gesprochen. (). Und der Teenager muss, als weitere Maßnahme, einen Bewährungshelfer in Anspruch nehmen.