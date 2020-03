18 Mandatare in Reichenau aus Quarantäne entlassen

18 Gemeinderäte wurden aus der Quarantäne entlassen. Weiter abgeschottet waren am Donnerstag Bürgermeister Johann Döller (ÖVP) und zwei weitere Mandatare.

In Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) sind 18 Gemeinderäte aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Weiter abgeschottet waren am Donnerstag Bürgermeister Johann Döller (ÖVP) und zwei weitere Mandatare. Während in Reichenau und im benachbarten Payerbach am Mittwoch in Summe 45 Infizierte registriert wurden, gab es in Ardagger (Bezirk Amstetten), einem weiteren Hotspot, 33 Erkrankte.Bei den 18 Reichenauer Gemeinderäten, die aufgrund von Kontakten zu Corona-Infizierten unter Heimquarantäne gestanden waren, bestätigte sich Döller zufolge der Verdacht auf eine Infektion nicht. Der Bürgermeister selbst war am Donnerstag nach einem positiven Coronavirus-Test weiter im Home Office tätig. Obwohl in Reichenau (von 29 auf 36 Fälle) und Payerbach (von sieben auf neun Fälle) seit Montag ein weiterer leichter Anstieg der Covid-19-Patienten verzeichnet wurde, sind laut dem Corona-Newsletter der beiden Marktgemeinden nach wie vor keine weiterführenden Maßnahmen oder Beschränkungen seitens der Bezirkshauptmannschaft bzw. des Landes geplant.In Ardagger kamen am Mittwoch vier SARS-CoV-2-Neuinfektionen hinzu, 241 Personen befanden sich in häuslicher Quarantäne. "Ich habe mich in den letzten Tagen selbst schon sehr gefreut, dass wir den Anstieg einige Tage eingedämmt hatten und dass die Disziplin der Menschen und die Maßnahmen bei uns Wirkung gezeigt haben", schrieb Ortschef Johannes Pressl (ÖVP) in seinem Blog. Die Realität sei aber eine andere, dieser müsse "auch weiter ins Auge" geschaut werden ( "Heute" berichtete hier ).