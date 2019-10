185.000 Menschen fliehen vor Waldbrand

Mehr als 2 Millionen Menschen haben derzeit in Kalifornien keinen Strom. 185.000 mussten ihre Häuser verlassen, Tausende Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Im Norden Kaliforniens wütet seit Tagen ein massiver Waldbrand, dem die Feuerwehr nicht Herr zu werden scheint. Für fast den gesamten Bezirk Sonoma wurde die Evakuierung angeordnet, mindestens 185.000 sind bereits geflohen.Der größte Energieversorger des Bundesstaates Pacific Gas & Electric hat unterdessen mehr als zwei Millionen Menschen den Strom abgedreht. Zu groß ist die Gefahr, dass von abgerissenen Stromleitungen neue Brände ausgelöst werden.Nachdem mittlerweile eine Fläche von mehr als 120 Quadratkilometer vom Feuer erfasst worden ist, hat Gouverneur Gavin Newsom den Notstand für ganz Kalifornien ausgerufen.Zahlreiche Weingärten und Wohnhäuser sind bereits abgebrannt. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz, doch heftige Winde beflügeln die Flammen."Ich bin seit 30 Jahren in diesem Job", sagte Meteorologe Steve Anderson in der Außenstelle San Francisco der Nationalen Wetterbehörde. "Und ich habe so etwas noch nie gesehen. Alleine die schiere Intensität und anhaltenden Winde. Nicht nur werden so Funken mindestens eine Meile []weit getragen, bei solchen Geschwindigkeiten wird glühendes Holz am Boden entlang geschoben."