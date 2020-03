19 gute Nachrichten in der Virus-Krise

Neben vielen negativen Nachrichten gibt es auch einige Corona-Lichtblicke, "Heute" hat 19 davon zusammengefasst.

Egal ob beim Einkaufen, Medikamente-Holen oder Hausarbeiten – Österreich hält zusammen.sorgen aktuell für etwas Entspannung vom andauernden Corona-Stress.Zugegeben: Ihr Haustier sieht das vielleicht anders, aber jetzt bleibt viel Zeit für Bello & Co.So mancher Student kocht dieser Tage wohl seine ersten Hauptgerichte. Das Wissen bleibt.Für Putz- und Heimarbeiten bleibt vielen nun (endlich) Zeit.Ausgangssperren sorgen in Großstädten für eine Verbesserung der Luft.In Venedig ist das Wasser klar wie seit Jahren nicht – vor allem weil kein Schlamm aufgewühlt wird.In Cagliari (I) wurden nun sogar Delfine im Hafenbecken gesehen.Freut viele, die in Einflugschneisen wohnen: Der Flugverkehr geht stark zurück.Händewaschen, Desinfizieren gehören nun zum Alltag. Okay, Masken müssen nicht sein.Das bessere Hygiene-Verständnis wird die Verbreitung neuer Viren künftig wohl erschweren.Viele Menschen bleiben aktuell zu Hause, das dürfte viele Einbrüche unmöglich machen.Wegen geschlossener Grenzen gibt's nun mehr Regionales.Weil viele daheim bleiben, kommt es zu weniger Verkehrsunfällen.Corona zertrümmert zwar die Wirtschaft, Supermärkten beschert es Rekordeinnahmen.Die Nachfrage nach Medikamenten ist enorm. Ein Anti-Corona-Mittel wäre ein Turbo.Arbeiten von daheim aus wird künftig fast überall möglich sein.bieten sich auch während der Corona-Krise viele Chancen.Egal ob Kafka, Proust oder Tolkien: Jetzt bleibt Zeit für Bücher, die Sie schon immer lesen wollten.Der wohl wichtigste Effekt: In Zukunft werden wir auf Pandemien besser vorbereitet sein.