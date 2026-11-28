Der erst 19 Jahre alte Zain Javaid hat mit seinem Startup Ghost aus San Francisco ein ungewöhnliches Gerät entwickelt: einen Computer speziell für Künstliche Intelligenz, der weder Bildschirm noch Tastatur oder Maus benötigt.
Das Produkt namens Core kostet 3.499 Dollar und wird ausschließlich über eine Smartphone-App gesteuert. Das Gerät soll sogenannte KI-Agenten dauerhaft im Hintergrund ausführen, die Daten sammeln und Aufgaben erledigen.
Wie t3n unter Berufung auf TechCrunch berichtet, sicherte sich das junge Unternehmen eine Finanzierung von elf Millionen Dollar von Investoren wie der Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz. Der entscheidende Vorteil: Alle Berechnungen finden lokal statt, nicht in der Cloud.
Um KI-Modelle ohne Cloud betreiben zu können, steckt kräftige Hardware im Core: Ein AMD Ryzen 5 7600 mit sechs Kernen, eine Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell Grafikkarte, 64 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und eine ein Terabyte große SSD.
Das Gerät nutzt quelloffene KI-Modelle wie Qwen und Gemma. Weitere Modelle können von Plattformen wie Hugging Face heruntergeladen werden. Updates kommen automatisch über das Netzwerk.
Da alle Daten lokal verarbeitet werden, verlassen sensible Informationen wie Gesundheitswerte oder Smart-Home-Daten das Haus nicht. Alle gespeicherten Daten werden verschlüsselt - selbst Ghost hat keinen Zugriff darauf.
Eine spezielle Firewall überwacht zudem jeden Netzwerkzugriff der KI-Agenten. So soll verhindert werden, dass Passwörter oder private Dokumente unerlaubt nach außen gelangen. "Wir bauen dieses Gerät so, dass es nicht davon abhängig ist, dass eine externe Instanz den Dienst aufrechterhält", erklärt Gründer Javaid.