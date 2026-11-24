i Thomas Martens aus Wurzen in Sachsen ist erst 20 Jahre alt und bereits Besitzer eines komplett zugemüllten Hauses. YouTube/dertomxs Um nur 10.500 Euro 20-Jähriger kauft Messie-Haus & wird zum Star Ein junger Mann ersteigert ein vollgemülltes Haus in Sachsen und begeistert mit seinen Aufräum-Videos Hunderttausende auf Instagram. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Thomas Martens aus Wurzen in Sachsen ist erst 20 Jahre alt und bereits Besitzer eines komplett zugemüllten Hauses. Die Immobilie ersteigerte er vor knapp einem Jahr vom Freistaat Sachsen, nachdem der verstorbene Vorbesitzer keine Erben hinterlassen hatte.

Sein Plan: Aus der Ruine ein Bauprojekt machen und irgendwann selbst einziehen. Dafür muss aber erst einmal alles raus, was sich über die Jahre bis unters Dach gestapelt hat. "Ich liebe alte Häuser", sagt Thomas.

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Der 20-Jährige dokumentiert das Ausmisten auf Instagram unter dem Namen "dertomxs". Dabei entdeckt er allerlei Kuriositäten: alte Zeitungen, Möbel, Werkzeuge, DDR-Alltagsgegenstände und sogar Relikte aus der Nazi-Zeit.

Vom Niemand zum Social-Media-Star

Der Erfolg kam rasend schnell: Erst 500, dann 1000 Follower – nach gut 24 Stunden waren es bereits 100.000. Mittlerweile verfolgen über 500.000 Menschen regelmäßig die Aufräum-Abenteuer des jungen Sachsen.

Laut Schätzungen von Selbsthilfegruppen leben in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen mit dem Messie-Syndrom. Die Bandbreite reicht vom Horten bestimmter Gegenstände bis zum Aufbewahren von allerlei Abfällen.

Ob Thomas eines Tages wirklich in seinem Haus einziehen kann, bleibt allerdings fraglich: Das alte, morsche Gebäude muss womöglich abgerissen werden.