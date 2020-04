19-Jährige entführt Auto und fährt Seniorin nieder

Wahnsinnsfahrt einer 19-jährigen Wr. Neustädterin am Donnerstag: Die Frau ohne Führerschein entführte ein Auto, mähte prompt eine Radfahrerin um – schwer verletzt.

Eine 19-Jährige aus Wr. Neustadt lenkte am Donnerstag zu Mittag ein Auto, das sie ohne das Wissen des ihr bekannten Besitzers "geborgt" hatte, über einen unbenannten Gemeindeweg im Ortsgebiet von Eggendorf – obwohl sie nicht einmal einen Führerschein hat.Die Leidtragende der Spritztour wurde eine 74-Jährige aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land. Die zur selben Zeit an derselben Stelle mit ihrem Fahrrad unterwegs war und vom Auto erfasst wurde. Warum die junge Autolenkerin die Seniorin übersah ist unklar. Die Radfahrerin kam zu Sturz und wurde schwer verletzt.Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht. Die Pkw-Lenkerin wird von der Polizei sowohl der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt als auch der Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt angezeigt.