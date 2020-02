19-jährige Touristin fährt mit E-Scooter Frau nieder

Die Polizei wurde am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der Mariahilfer Straße im 6. Bezirk gerufen. Eine E-Scooter-Lenkerin war mit einer Fußgängerin kollidiert.

In der Mariahilfer Straße ist es am Montag gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Lenkerin und einer Fußgängerin gekommen.Eine 19-jährige Touristin aus Tschechien war gerade auf dem elektrischen Roller unterwegs und blickte laut Polizei dabei mehrfach auf ihr Navigationsgerät.Die Tschechin dürfte während der Fahrt dann eine Fußgängerin übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden beide Frauen verletzt.Sowohl die Touristin als auch die 52-Jährige erlitten Prellungen und Abschürfungen. Die Frauen wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.