19-Jähriger auf Disco-Toilette verprügelt

Der 19-Jährige wurde in einer Disco zusammengeschlagen.

Nach einer Prügel-Attacke auf einen 19-Jährigen in einer Diskothek in Vorarlberg ist die Polizei nun auf der Suche nach den beiden Angreifern.

Bereits am 26. Dezember 2019 hatte ein 19-Jähriger eine Diskothek in Röthis besucht. Gegen 01.30 Uhr ging der junge Mann dann auf die Toilette.Dort wurde er von zwei Männern in eine WC-Kabine gezerrt und aufgefordert, seine Geldbörse und sein Handy herauszugeben. Als sich der 19-Jährige weigerte, wurde er von beiden Tätern mehrmals ins Gesicht geschlagen.Anschließend ergriffen die beiden Angreifer mit der Beute die Flucht und verschwanden aus der Disco. Nun sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern.Einer der beiden Männer war circa 180 cm groß und trug einen Bart. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat eine Jeans an.Der zweite Mann trug eine schwarze Schildkappe und eine schwarze Bauchtasche. Beide Täter sprachen türkischen Akzent.Aufgrund widersprüchlicher Aussagen bisheriger Zeugen bittet die Polizei Sulz unter der Telefonnummer Tel. +43 (0) 59 133 8161 um weitere Hinweise zur Tat.