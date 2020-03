19-Jähriger drohte Freund: "Schneide Dir E*** ab"

Wegen gefährlicher Drohung musste ein 19-Jähriger in Wr. Neustadt vor Gericht. Er hatte seinem Freund gedroht, ihn an intimer Stelle zu verletzen.

Einst waren ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger dicke Kumpels, bis sich ein Mädchen zwischen die zwei Freunde aus dem südlichen Niederösterreich drängte. Als dann der 17-Jährige einen geliehenen Gegenstand zurückhaben wollte, antwortete der 19-Jährige via Sprachnachricht: "Ich schlitz Dir Dein E*** auf". Laut Anklage soll er die Drohung sogar mehrmals wiederholt haben.Der 19-Jährige hatte zunächst die Gerichtsladung sowie das Angebot einer Diversion ignoriert. Und gestern musste er also persönlich vor Gericht in Wr. Neustadt erscheinen. Der geständige Angeklagte entschuldigte sich aufrichtig und kam mit einer Diversion () glimpflich davon.