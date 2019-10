19-Jähriger scheitert mit Raub, randaliert bei Polizei

Ein alkoholisierter 19-Jähriger versuchte in Zwettl eine Tankstelle zu überfallen, scheiterte jedoch und randalierte nach der Festnahme in der Arrestzelle.

Holpriger Start für einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land in seine Verbrecherkarriere. Besoffen wollte der junge Mann am Dienstagabend eine Tankstelle in Zwettl ausrauben, tat dabei so, als hätte er eine Waffe und bedrohte die 25-jährige Angestellte.Der 19-Jährige forderte mehrmals Bargeld, die junge Frau verweigerte jedoch so lange, bis der Alkoholisierte davonlief. Die Angestellte erlitt zwar einen Schock, rief aber gleich die Polizei, die wiederum eine sofortige Fahndung einleitete.Dabei konnte rund eine Stunde nach dem Überfall der 19-jährige Beschuldigte gegen 22.10 Uhr von einer Streife in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Er wurde von der Angestellten eindeutig identifiziert.Während der weiteren Ermittlungen beschädigte der Oberösterreicher dann die Arrestzelle, beschimpfte und bedrohte die Polizeibediensteten und setzte heftigen Widerstand. Bei ihm konnte auch eine geringe Menge Cannabiskraut aufgefunden und sichergestellt werden. Der 19-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und wurde bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.