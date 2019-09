2.000 Euro für ein Selfie mit Arnie

Ein Foto mit dem Idol – der Traum vieler Fans von Arnold Schwarzenegger (72). Diesen Traum können sich am 17. September zahlungswillige Anhänger erfüllen.

VIP-Package

Und das geht so: Man zahlt Eintritt ins Berliner Theater am Potsdamer Platz, und zwar zwischen 49 und 199 Euro. Das geht ja noch.Um den Preis darf man dann einem Interview mit Moderator Pietro Polidori lauschen, der übrigens verspricht, Arnie in ein sehr persönliches Gespräch zu verwickeln.Wer allerdings ein Foto mit der steirischen Eiche als Erinnerung haben möchte, der muss für das VIP-Package (Foto, unterschriebenes Porträt, Trinkflasche und T-Shirt) tief ins Börserl greifen: 1.990 Euro kostet das Treffen zusätzlich zum Eintritt. "Nur" ein Foto gibt es um 349 Euro, die Trinkflasche um 15 Euro ist quasi ein Geschenk.