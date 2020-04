2.000 neue Blumen für Waidhofens Bienchen

Knapp 2.000 neue Blumen für Biene Maja und ihre Freunde schmücken bald das Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs. Der Stadtgärtner Jan-Michael Fabian hat dabei das Sagen und leitet die Helfer an.

Bunte Freude, die auch noch besonders wertvoll für die Umwelt ist, lässt Waidhofen an der Ybbs schon bald erblühen: Letzten Herbst beteiligte sich die Stadt Waidhofen am Bienenprojekt "Kost.bares Waidhofen" von Reinhard Moshammer, einem Bienenfreund, und Bäckermeister aus Waidhofen.Die bereits ersehnte Lieferung der Blumen kam nun endlich an und so konnte mit der Bepflanzung begonnen werden. Besonders Steinwürfe sollen bald schon von summenden Bienen angeflogen werden. "Gemeinsam bringen wir unser ,kost.bares Waidhofen' zum Blühen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität", so Bürgermeister Werner Krammer (VP).Unterstützung fand die Aktion auch gleich von Umweltstadtrat Fritz Hintersteiner (VP) und vielen Bewohnern. Stück für Stück wird nun mit dem Stadtgärtner Jan-Michael-Fabian und seinem Team die Stadt verschönert. Er bekommt dafür auch Hilfe seitens der Stadt.