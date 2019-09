2,1 Promille! Alko-Radler holte selbst die Polizei

Mit 2,1 Promille intus kam ein Radfahrer in Steyr zu Sturz. Laut ihm hätte ihn aber ein anderer Lenker abgedrängt. Deshalb verständigte er selbst die Polizei.

Alkotest ergab 2,1 Promille

Der 46-jährige Fahrradfahrer aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) versuchte Montagabend im Steyrer Zentrum gegen 18.30 Uhr von der Wagnerstraße bei einer Kreuzung in die Schuhmeierstraße nach links abzubiegen.Es blieb jedoch beim Versuch, denn der Biker kam zu Sturz. Seiner Meinung nach hatte ihn zuvor ein anderer Autofahrer abgedrängt und deshalb stürzte er auf der regennaßen Fahrbahn.Dass es eventuell sein alkoholisierter Zustand Schuld am Unfall sein könnte, zog der Radfahrer nicht in Erwägung.Der 46-Jährige verständigte selbst die Polizei und die Rettung. Die Beamten erkannten rasch die Alkoholisierung des Radfahrers. Ein Alkotest ergab 2,1 Promille.