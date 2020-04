13.04.2020 8:45 2.324 Coronavirus-Fälle in Niederösterreich

Zahl der Infektionen stieg in NÖ wieder an. Bild: Reuters, heute.at

In NÖ gab es am Ostermontag in der Früh 2.324 Corona-Fälle. Die meisten Infektionen meldete bisher der Bezirk Amstetten (267).