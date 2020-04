2-Jährige von eigener Mutter auf Hof überfahren

Eine 2-Jährige kam am Wochenende mit beiden Beinen unter einen Hoflader. (Symbolbild).

In St. Leonhard bei Freistadt kam Samstagabend eine 2-Jährige auf einem Bauernhof mit den Beinen unter die Räder einer Maschine. Die Lenkerin - die Mutter des Kindes - hatte das Mäderl übersehen.

Eine 30-Jährige war Samstag, um kurz nach 18 Uhr, mit Arbeiten mit ihrem Hoflader beschäftigt. Im Innenhof des landwirtschaftlichen Anwesens in St. Leonhard in Freistadt blieb sie schließlich stehen, um einen im Frontlader liegenden Zementsack abzuladen.Gerade zu diesem Zeitpunkt näherte sich jedoch völlig unbemerkt ihre zweijährige Tochter dem Fahrzeug. Das Mäderl wollte zum Sitz des Laders hinaufklettern, als die 30-Jährige mit der Arbeit weitermachen wollte und aufs Gaspedal drückte.Der Hoflader setzte sich in Bewegung und die 2-Jährige kam mit beiden Beinen unter die hinteren Zwillingsräder.Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Kind erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen.Vom Spital hieß es Sonntagvormittag auf-Nachfrage, das Kind dürfe heute oder morgen das Krankenhaus wieder verlassen. Es war über Nacht zur Beobachtung da behalten worden. "Großes Glück gehabt".