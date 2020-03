Defekter Gaskocher kostet 2 Bergsteigern das Leben

Im Zuge eines Bergsteiger-Kurses in St. Leonhard im Pitztal kamen am Samstag zwei Personen auf tragische Weise ums Leben. Sie erlitten eine Gasvergiftung.

Tragisches Ende einer Bergsteiger-Expedition im Pitztal. Seit dem 4. März waren mehrere Bergsteiger aus den Niederlanden am Taschachferner in Tirol unterwegs. Sie nächtigten mehrmals in ihren Zelten auf rund 3.050 Metern Seehöhe.Am Samstagmorgen wurden zwei Kursteilnehmer tot in ihrem Zelt aufgefunden. Da in den Zelten ein Gaskocher zum Einsatz kam, dürften die beiden Männer im Alter von 50 und 52 Jahren Opfer einer Gasvergiftung geworden sein.Die Leichen der beiden Bergsteiger wurden mit einem Hubschrauber des Innenministeriums geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Im Einsatz stand die Alpinpolizei und die Bergrettung Innerpitztal. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.